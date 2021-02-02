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В Пскове мужчина обокрал собственное предприятие

В Пскове задержан 49-летний уроженец Ярославской области, пытавшийся сбыть в пункте приема металлолома похищенные на работе детали. Злоумышленником оказался сотрудник организации транспортной инфраструктуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Детали напольного оборудования мужчина вывез с предприятия на служебном автомобиле. Вора удалось поймать на месте преступления. Ущерб составил более 45 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято и передано собственнику. Проводится комплекс оперативных мероприятий на причастность злоумышленника к совершению аналогичных противозаконных деяний, а также лиц, способствовавших совершению противозаконных действий подозреваемым.

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