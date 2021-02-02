Новый закон о банкротстве раскритиковали в РСПП

07:17, 03 февраля 2021, ПАИ

Российский союз промышленников и предпринимателей высказался против обновленной версии законопроекта о банкротстве юридических лиц, который Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства в конце января. Об этом сообщает газета «Известия».

В письме РСПП говорится о том, что нововведения нарушат баланс интересов должников и кредиторов, а также могут привести к увеличению количества злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц. В союзе опасаются, что поправки снизят эффективность процедур, применяемых в деле о банкротстве.

В РСПП раскритиковали нововведения, касающиеся снижения минимального количества членов саморегулируемых организаций. Специалисты уверены, что этот институт превратится в управляющие компании, которые будут работать только в интересах своих участников.

Не устроило союз и исключение из законопроекта нормы о максимальном размере выплаты из компенсационного фонда СРО на возмещение убытков, порядок выбора арбитражного управляющего с помощью баллов, а также возможность выполнения его функций организациями, созданными госкорпорациями.