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Экономика

Новый закон о банкротстве раскритиковали в РСПП

Российский союз промышленников и предпринимателей высказался против обновленной версии законопроекта о банкротстве юридических лиц, который Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства в конце января. Об этом сообщает газета «Известия».

В письме РСПП говорится о том, что нововведения нарушат баланс интересов должников и кредиторов, а также могут привести к увеличению количества злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц. В союзе опасаются, что поправки снизят эффективность процедур, применяемых в деле о банкротстве.

В РСПП раскритиковали нововведения, касающиеся снижения минимального количества членов саморегулируемых организаций. Специалисты уверены, что этот институт превратится в управляющие компании, которые будут работать только в интересах своих участников.

Не устроило союз и исключение из законопроекта нормы о максимальном размере выплаты из компенсационного фонда СРО на возмещение убытков, порядок выбора арбитражного управляющего с помощью баллов, а также возможность выполнения его функций организациями, созданными госкорпорациями.

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