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Экономика

48% россиян хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю

48% россиян высказались за переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob, пишет ТАСС.

По данным исследования, такой формат работы уже используют 4% предприятий. Еще 13% пока что думают о нововведении, из них 4% считают его допустимым, а 9% отказались от этой идеи. Одна компания из 100 перешла на сокращенную рабочую неделю, однако позже вернулась к пятидневному формату.

Среди россиян, работающих на пятидневке, 70% считают, что успеют выполнить свой стандартный объем работы за четыре дня.

Говоря о планах на третий выходной, 32% опрошенных заявили, что хотели бы посвятить время семье. По 18% респондентов в этот день планируют отдыхать или подрабатывать. 13% занялись бы изучением языков или самообразованием, а 10% - спортом. Лишь 7% участников опроса сказали, что потратили бы освободившийся день на домашние дела.

В опросе приняли участие представители 300 работодателей, а также 1 600 экономически активных граждан из всех округов России.

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