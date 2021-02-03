Более 270 тысяч рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

13:22, 03 февраля 2021, ПАИ

После общения с мошенниками псковичи лишились более 270 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

45-летней жительнице Пскова позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что на неё хотят оформить кредит, после чего завладел её данными и украл 135 тысяч рублей.

В этот же день 51-летнему жителю Невеля позвонил ещё один мнимый банковский сотрудник. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств незнакомец похитил 95 тысяч рублей.

По аналогичной мошеннической схеме 2 февраля после общения с незнакомцем 60-летний пскович потерял 43 тысячи рублей.

По данным фактам проводится проверка.