Почти 3 тысячи тонн мяса и рыбы экспортировала Псковская область в январе

17:24, 03 февраля 2021, ПАИ

В январе сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль 130 партий продукции животного происхождения, экспортируемой из Псковской области, общим весом 2,8 тысячи тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

2,8 тысячи тонн мясопродуктов из свинины и сырья животного происхождения экспортировались во Вьетнам и Гонконг, 110,4 тонны ветеринарного рыбьего жира - в Чили, 13,7 тонны рыбных консервов – на Украину, 11,3 тонны окуня и судака – в Эстонию.

В 2020 году предприятия Псковской области экспортировали 14,5 тыс. тонн различной продукции животного происхождения.