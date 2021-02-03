ЕР внедряет онлайн-сервис для контроля строительства спортивных объектов

17:52, 03 февраля 2021, ПАИ

«Единая Россия» добилась выделения 2 млрд рублей из госбюджета на строительство в регионах физкультурно-оздоровительных центров открытого типа. В партии пошли дальше и собираются внедрить систему онлайн-контроля за строительством этих объектов.

Врио заместителя секретаря генсовета ЕР Дмитрий Кобылкин рассказал, что будет разработан специальный сервис, который позволит россиянам получать информацию о строительстве. Однако это только часть многоуровневой системы контроля. Так, за каждым из строящихся спортобъектов будет закреплен сенатор-единоросс. На местном уровне ему будет помогать представитель региональной думы. Примечательно то, что депутаты будут не только наблюдать, но и информировать население, пишет nashgorod.ru.

Представитель «Единой России» заметил, что столь тщательный и многоуровневый контроль будет гарантией того, что подрядчик максимально точно исполнит свои обязательства. Таким образом, объекты будут завершены, а не превратятся в очередной долгострой. В партии сообщили, что в принятии решений по строительству новых спортивных комплексов будут активно использовать механизмы «народного бюджетирования». Кроме этого, общественность будет широко задействована на всех этапах.

«Депутаты вместе с жителями будут выезжать на стройки, встречаться с подрядчиками и представителями органов местного самоуправления, чтобы при необходимости оперативно решать возникающие проблемы», – подчеркнул Кобылкин.

На официальном сайте партии er.ru есть информация о том, что первые 43 новых спорткомплекса будут открыты уже в 2021 году.

Также сайт сообщает, что будут строиться два типа спорткомплексов. Для северных регионов предназначен проект с хоккейной площадкой. Для южных широт их заменят на волейбольные или баскетбольные площадки. Кроме этого, объекты будут включать футбольное поле, локацию с тренажерами и воркаут-зону.

«В этом году в Псковской области начнется работа по созданию семи физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Из них три ФОКОТа будут возведены в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт», они появятся в Пскове, Великих Луках и Новоржеве.

По некоторым объектам уже готова проектно-сметная документация, по ряду объектов она появится в первом квартале текущего года. В каждом из ФОКОТов будут оборудованы беговые дорожки, установлены различные спортивные снаряды, и в обязательном порядке - футбольное поле. Кроме того, на некоторых комплексах мы дополнительно предусматриваем создание хоккейных коробок.

Для Псковской области ФОКОТы крайне необходимы: они становятся центрами притяжения жителей, помогают привлекать к занятию спортом и детей, и взрослых. Мы с коллегами по партии будем вести контроль за реализацией этих проектов: выезжать на места строительства и вместе добиваться решения всех возникающих вопросов», – сообщил региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин.