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Спорт

«Шаг к возрождению славных традиций»: Борис Елкин – о новой спортивной группе в Пскове

О новой спортивной группе, созданной на базе стадиона «Машиностроитель», рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

«Это не просто новый проект – это шаг к возрождению славных спортивных традиций, которые всегда были неотъемлемой частью Пскова, – отметил Елкин. – Школа базируется на стадионе «Машиностроитель». Эта площадка оснащена новой и подходящей инфраструктурой, на которой смогут заниматься дети».

Глава города призвал родителей приводить своих детей на пробные занятия.

Ранее ПАИ стало известно, что новый проект запустил работу только в футбольном направлении, однако в дальнейшем планируется сделать его мультиспортивным.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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