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Несовершеннолетняя псковичка попалась на краже продуктов

В Пскове на краже продуктов попалась несовершеннолетняя местная жительница. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

3 февраля поступил сигнал из охраняемого магазина на улице Труда. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали несовершеннолетнюю местную жительницу. Из торгового зала она украла продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства задержанную передали сотрудникам полиции.

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