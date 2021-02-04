Эксперты спрогнозировали рост курсов криптовалют

07:22, 05 февраля 2021, ПАИ

Рост курсов криптовалют спрогнозировали эксперты. С начала года увеличение некоторых курсов криптовалют составило 148%, пишет газета «Известия».

За последнюю неделю курсы десяти криптовалют выросли от 10 до 50%. Эксперты считают, что рост альткоинов и биткоина продолжится с некоторыми коррекциями курса.

Сильнее всего взлетели курсы альткоинов: Chainlink — на 102%, Ethereum — на 125%, Cardano — на 143%, Stellar — на 146%, Polkadot — на 148%. На 780% подорожал находящийся на 11-м месте в рейтинге Dogecoin.

Рост курсов криптовалют уже отмечался в 2011, 2013 и 2016-2017 годах. Биткоин тогда дорожал в 10-20 раз. После коррекции биткоина на уровне 19–20,5 тысячи долларов с новой волной роста его цена может достигнуть 42 тысяч долларов.

Гендиректор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Cметанин считает, что в ближайшие два года курс биткоина может достигнуть 100-120 тысяч долларов.