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Экономика

Нарушения в сфере закупок выявлены в Пыталовском районе

В Пыталовском районе выявлены нарушения в сфере закупок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Администрация района заключила с подрядной организацией муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и улиц сельских поселений в 2020 году. В документ вносился ряд изменений, однако в единой информационной системе в сфере закупок данные сведения не отражались. Также не были размещены акты о приемке выполненных работ за прошедший год.

В связи с этим прокурор района внес в адрес главы муниципалитета представление с требованием устранения выявленных нарушений закона. В отношении уполномоченного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

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