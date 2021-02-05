На 7 млн рублей оштрафовали подрядчиков власти Пскова

16:31, 05 февраля 2021, ПАИ

Администрация Пскова оштрафовала подрядчиков на общую сумму около 7 млн рублей. Из них порядка 6,7 млн рублей уже поступили в бюджет города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В декабре-январе с отдельными подрядчиками велась претензионная работа, связанная в основном с нарушением ими сроков исполнения муниципальных контрактов. Больше половины штрафов начислено за нарушения в ходе реконструкции перекрестков Инженерная - Индустриальная и Фабрициуса - Гражданская.

Всего в прошлом году за счет бюджетных средств отремонтировано более 70 различных объектов.