Представители территориальных избирательных комиссий прошли обучение на семинаре в Пскове

18:14, 05 февраля 2021, ПАИ

Обучающий семинар для председателей территориальных избирательных комиссий прошёл сегодня в Пскове. Об этом в соцсетях пишет ТИК Опочецкого района.

Первый блок семинара был посвящён актуальным вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи. Специалист управления по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области Елена Ляпунова обобщила типичные ошибки, допускаемые при заполнении справок, дала рекомендации по организации проверки полноты и достоверности предоставленных сведений.

Во второй части встречи председатель облизбиркома Игорь Сопов более подробно остановился на работе и способах информирования избирателей через социальные сети, дал рекомендации по информационному освещению деятельности избирательных комиссий.

Руководитель центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева рассказала о практической работе с мессенджерами, в частности о работе в Telegram.



