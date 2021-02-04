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Политика

Представители территориальных избирательных комиссий прошли обучение на семинаре в Пскове

Представителей ТИК идут в ногу со времением и обучаются использовать в работе мессенджеры. Фото Вконтакте

Обучающий семинар для председателей территориальных избирательных комиссий прошёл сегодня в Пскове. Об этом в соцсетях пишет ТИК Опочецкого района.

Первый блок семинара был посвящён актуальным вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи. Специалист управления по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области Елена Ляпунова обобщила типичные ошибки, допускаемые при заполнении справок, дала рекомендации по организации проверки полноты и достоверности предоставленных сведений.

Во второй части встречи председатель облизбиркома Игорь Сопов более подробно остановился на работе и способах информирования избирателей через социальные сети, дал рекомендации по информационному освещению деятельности избирательных комиссий.

Руководитель центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева рассказала о практической работе с мессенджерами, в частности о работе в Telegram.

 

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