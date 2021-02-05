В Пскове прошло заседание попечительского совета Псковского регионального отделения Русского географического общества

21:26, 05 февраля 2021, ПАИ

В Пскове состоялось заседание попечительского совета Русского географического общества. Об этом сообщила администрация Псковской области. Кроме губернатора в обсуждении приоритетных направлений работы принимали участие заместитель исполнительного директора, директор департамента регионального развития Русского географического общества Сергей Корлыханов, митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и другие официальные лица.

В рамках заседания Сергей Корлыханов озвучил основные достижения в работе Русского географического общества за последние годы. Он отметил, что общество направлено на популяризацию географии, сохранение исторического и культурного наследия России, целенаправленную научно-исследовательскую работу, а также на привлечение молодёжи к научному творчеству. В настоящее время в состав РГО входит более 22 тыс. человек. Во всех регионах развёрнуты свои отделения. За последние десять лет организовано свыше 2,7 тыс. экспедиций федерального, регионального и международного уровней, издано более 1,2 млн экземпляров научных пособий.

Псковское региональное отделение, по словам Сергея Корлыханова, динамично развивается. На его счету ряд научно-практических конференций, а также экспедиций, нацеленных на изучение туристско-рекреационной деятельности. Он также проинформировал, что Псковская область войдёт в число субъектов, на территории которых в этом году состоится федеральная экспедиция «Россия». В ходе выступления Сергей Корлыханов поблагодарил губернатора, который согласился возглавить попечительский совет регионального отделения, и вручил ему современную версию членского билета Русского географического общества.

К собравшимся обратился и митрополит Псковский и Порховский Тихон. «Псковская земля далека от морей, но именно здесь родилась известная всем нам книга «Два капитана». И в этом смысле мы тоже все приобщены к географическим исследованиям», – отметил он в рамках заседания. Владыка напомнил, что в Пскове начинается строительство исторического парка, и выразил надежду, что деятельность парка также пригодится и для работы Псковского регионального отделения РГО.

РГО не просто связано с вузом, председатель регионального отделения – ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина. Штаб-квартира откроется неслучайно именно в кампусе ПсковГУ. Наталья Ильина детально позакомила с перспективными направлениями работы регионального отделения РГО. В их числе она назвала научную и исследовательскую работу, экспедиционную, издательскую, образовательную и просветительскую деятельность. Затем Наталья Ильина озвучила наиболее важные проекты. Например, это этнодемографическая экспедиция с целью изучения малочисленного народа сето в Печорском районе, работа над созданием этнокультурно-ландшафтного атласа Псковской области.

Многоплатформенный мультимедийный проект «Планета Псков» предполагает создание как полнометражных документальных фильмов, так и серии короткометражных роликов, направленных на популяризацию историко-культурного наследия области и раскрытие её туристического потенциала. Проект «Плавучий университет» позволит молодым учёным университета, талантливым школьникам присоединиться к серьёзной научной работе федерального уровня. Социальный проект «Корабль надежды» нацелен на улучшение качества и безопасности жизни в удалённых поселениях. В его рамках планируется отправлять мобильные группы ординаторов ПсковГУ для помощи населению на Крайнем Севере.

Говоря о создании штаб-квартиры общества в Псковской области, Наталья Ильина отметила, что её планируется разместить на площадке кампуса ПсковГУ. Там будут проходить различные выставки, открытые лекции и кинопоказы, здесь же должна расположиться библиотека Русского географического общества, открытое коворкинг-пространство для членов Молодёжного клуба РГО.





Напомним, что в августе прошлого года между администрацией Псковской области и Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» было заключено соглашение о взаимодействии, где нашли отражение наиболее приоритетные направления совместной работы.