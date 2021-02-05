0
21:26
В Пскове прошло заседание попечительского совета Псковского регионального отделения Русского географического общества
21:11
В бюджет Псковской области внесли поправки на текущий год
20:30
В регионах России начнут искать научные таланты
17:31
Анна Садовникова покинула пост председателя ТИК Псковского района
18:15
Правительство поддержит электронные СМИ и социально значимые сайты
23:47
В Псковской области началась экономическая перепись малого бизнеса
20:34
На совещании у губернатора Псковской области рассмотрели вопрос строительства новых школ
Еще новости
Политика

Соратники Навального признали провал протестных акций

Координатор региональных штабов Навального Леонид Волков заявил об отказе от идеи массовых протестов. Продолжение несогласованных акций на регулярной основе, каждую неделю, приведет к тому, что численность акций уменьшится и наступит «всеобщее разочарование», сказал он в эфире на одном из Youtube-каналов.

По большому счету, соратники Алексея Навального признали провал протестных акций. Сомнения окончательно развеялись после решения суда заменить Навальному условный срок на реальный: массово «вступиться» за берлинского пациента люди не вышли. Акции после решения суда прошли исключительно в мегаполисах.

Провал протеста прослеживается невооруженным глазом. Возьмем для примера Псков. 23 января на акцию выходит 250 человек, 31-го — уже 150. А в день оглашения приговора суда Навальному, в день, когда повод для протеста налицо — никто.

Если взять в качестве лакмусовой бумажки Телеграм-канал регионального штаба Навального в Пскове, то рост числа подписчиков сперва заметно замедлился, а сейчас начинается отток.

Такая тенденция характерна для всех городов России, где неделей-двумя ранее проходили несанкционированные акции протеста.

Масла в огонь подлили напоминания о том, что дочь Навального учится за границей, в Стенфорде, а его ближайшие соратники — предпочитают управлять своими сторонниками, находясь за пределами России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

В Пскове прошло заседание попечительского совета Псковского регионального отделения Русского географического общества
05 февраля 2021
В Пскове прошло заседание попечительского совета Псковского регионального отделения Русского географического общества
В бюджет Псковской области внесли поправки на текущий год
04 февраля 2021
В бюджет Псковской области внесли поправки на текущий год
В регионах России начнут искать научные таланты
04 февраля 2021
В регионах России начнут искать научные таланты
Анна Садовникова покинула пост председателя ТИК Псковского района
04 февраля 2021
Анна Садовникова покинула пост председателя ТИК Псковского района
Правительство поддержит электронные СМИ и социально значимые сайты
03 февраля 2021
Правительство поддержит электронные СМИ и социально значимые сайты
В Псковской области началась экономическая перепись малого бизнеса
02 февраля 2021
В Псковской области началась экономическая перепись малого бизнеса
На совещании у губернатора Псковской области рассмотрели вопрос строительства новых школ
02 февраля 2021
На совещании у губернатора Псковской области рассмотрели вопрос строительства новых школ
Каким будет зелёный пояс вокруг Пскова?
02 февраля 2021
Каким будет зелёный пояс вокруг Пскова?

Идет загрузка...