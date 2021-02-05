Соратники Навального признали провал протестных акций

15:49, 06 февраля 2021, ПАИ

Координатор региональных штабов Навального Леонид Волков заявил об отказе от идеи массовых протестов. Продолжение несогласованных акций на регулярной основе, каждую неделю, приведет к тому, что численность акций уменьшится и наступит «всеобщее разочарование», сказал он в эфире на одном из Youtube-каналов.

По большому счету, соратники Алексея Навального признали провал протестных акций. Сомнения окончательно развеялись после решения суда заменить Навальному условный срок на реальный: массово «вступиться» за берлинского пациента люди не вышли. Акции после решения суда прошли исключительно в мегаполисах.

Провал протеста прослеживается невооруженным глазом. Возьмем для примера Псков. 23 января на акцию выходит 250 человек, 31-го — уже 150. А в день оглашения приговора суда Навальному, в день, когда повод для протеста налицо — никто.

Если взять в качестве лакмусовой бумажки Телеграм-канал регионального штаба Навального в Пскове, то рост числа подписчиков сперва заметно замедлился, а сейчас начинается отток.

Такая тенденция характерна для всех городов России, где неделей-двумя ранее проходили несанкционированные акции протеста.

Масла в огонь подлили напоминания о том, что дочь Навального учится за границей, в Стенфорде, а его ближайшие соратники — предпочитают управлять своими сторонниками, находясь за пределами России.