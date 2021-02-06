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Экономика

Центробанк РФ может продлить мягкую политику кредитования МСП до конца года

Центробанк России рассматривает возможность продления регуляторных послаблений для банков в части кредитования малого и среднего бизнеса до конца 2021 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что пролонгация льгот коснется лишь отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, и будет возможна в том случае, если сохранятся ограничения на их работу. Окончательное решение по данному вопросу в Центробанке примут в начале второго квартала.

Представители бизнеса пояснили, что речь идёт о послаблениях в резервировании и оценках залогов по кредитам. Ранее заявлялось, что дедлайн по созданию резервов под кредиты МСП может быть сдвинут до конца 2021 года. 

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