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Политика

Эксперты отметили событийную насыщенность января в Псковской области

Псковское агентство информации подготовило к публикации очередной топ-10 событий за прошедший месяц на основе мнений экспертов.

Отмечается, что январь 2021 года, несмотря на новогодние праздники, стал богат на событийный ряд: от ЧП до политических вызовов федеральной повестки.

В частности, в топ-10 эксперты включили несанкционированные акции протеста, открытие детского корпуса инфекционной больницы, принятие решения о модернизации электросетевого хозяйства региона. Кроме того, в десятку вошли федерализация Псково-Изборского музея-заповедника и псковского театра.

Рейтинг главных событий января 2021 года будет опубликован в ближайшее время.

Напомним, по итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

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