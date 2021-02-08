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Экономика

Сколько бензина может купить пскович на среднюю зарплату

На среднюю зарплату жителя Псковской области можно купить 622 литра бензина марки АИ-92. Такие данные приводятся в рейтинге регионов по доступности бензина для населения, который составили РИА Новости.

Согласно рейтингу, Псковская область занимает 73-е место среди субъектов России по доступности бензина для населения. Стоимость бензина марки АИ-92 в Псковской области на середину января составила 43,51 рубля и выросла за год на 3,1 %.

Самое большое количество бензина на среднемесячную зарплату в начале 2021 года можно купить в Ямало-Ненецком автономном округе (2 155 литров), в Москве (1 944 литра), в Чукотском автономном округе (1 707 литров), меньше всего – в Карачаево-Черкесии (573 литра), в Ивановской области (569 литров) и в Дагестане (560 литров).

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