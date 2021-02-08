Сбербанк расскажет о тонкостях закупочных процедур

16:20, 09 февраля 2021, ПАИ

17 февраля состоится онлайн-конференция для действующих и потенциальных партнёров Сбербанка в СЗФО по участию в закупочных процедурах. Спикеры расскажут о последних изменениях в законодательстве, о возможностях участия в закупках банка, об особенностях подачи заявок и других актуальных вопросах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, участники конференции смогут виртуально пройти все этапы закупочных процедур: от аккредитации до подписания договора, – а также узнают о возможностях электронного документооборота и о работе с онлайн-площадками «Сбер А» и «SberB2B».

«Электронные торги позволяют не только повысить прозрачность бизнеса, но и значительно облегчают взаимодействие между партнёрами. На конференции мы расскажем, как повысить эффективность работы на цифровых площадках, а также разберём типовые ошибки и ответим на актуальные вопросы. Конференция поможет начинающим пользователям раскрыть все преимущества электронных сервисов, а продвинутым – повысить результативность», – отметил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Александр Павлов.

Для регистрации на онлайн-конференцию необходимо пройти по ссылке здесь.