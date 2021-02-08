0
19:07
Как не стать жертвой мошенников? Уроки финансовой грамотности организуют для граждан старшего поколения
12:41
Сколько бензина может купить пскович на среднюю зарплату
20:12
Михаил Ведерников подвёл итоги работы фотовыставки в здании областной администрации за 2020 год
22:18
Австралийские учёные предложили строить дороги из использованных медицинских масок
11:47
Судьба Пустошкинского хлебокомбината решится 5 февраля
21:11
В бюджет Псковской области внесли поправки на текущий год
18:38
На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство
Еще новости
Экономика

Сбербанк расскажет о тонкостях закупочных процедур

17 февраля состоится онлайн-конференция для действующих и потенциальных партнёров Сбербанка в СЗФО по участию в закупочных процедурах. Спикеры расскажут о последних изменениях в законодательстве, о возможностях участия в закупках банка, об особенностях подачи заявок и других актуальных вопросах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, участники конференции смогут виртуально пройти все этапы закупочных процедур: от аккредитации до подписания договора, – а также узнают о возможностях электронного документооборота и о работе с онлайн-площадками «Сбер А» и «SberB2B».

«Электронные торги позволяют не только повысить прозрачность бизнеса, но и значительно облегчают взаимодействие между партнёрами. На конференции мы расскажем, как повысить эффективность работы на цифровых площадках, а также разберём типовые ошибки и ответим на актуальные вопросы. Конференция поможет начинающим пользователям раскрыть все преимущества электронных сервисов, а продвинутым – повысить результативность», – отметил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Александр Павлов.

Для регистрации на онлайн-конференцию необходимо пройти по ссылке здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Как не стать жертвой мошенников? Уроки финансовой грамотности организуют для граждан старшего поколения
08 февраля 2021
Как не стать жертвой мошенников? Уроки финансовой грамотности организуют для граждан старшего поколения
Сколько бензина может купить пскович на среднюю зарплату
08 февраля 2021
Сколько бензина может купить пскович на среднюю зарплату
Михаил Ведерников подвёл итоги работы фотовыставки в здании областной администрации за 2020 год
06 февраля 2021
Михаил Ведерников подвёл итоги работы фотовыставки в здании областной администрации за 2020 год
Австралийские учёные предложили строить дороги из использованных медицинских масок
05 февраля 2021
Австралийские учёные предложили строить дороги из использованных медицинских масок
Судьба Пустошкинского хлебокомбината решится 5 февраля
05 февраля 2021
Судьба Пустошкинского хлебокомбината решится 5 февраля
В бюджет Псковской области внесли поправки на текущий год
04 февраля 2021
В бюджет Псковской области внесли поправки на текущий год
На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство
04 февраля 2021
На территории исторического парка «Россия – моя история» в Пскове построят выставочное пространство
Правительство поддержит электронные СМИ и социально значимые сайты
03 февраля 2021
Правительство поддержит электронные СМИ и социально значимые сайты

Идет загрузка...