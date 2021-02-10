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Экономика

Интернет-трафик у корпоративных клиентов Tele2 вырос в 3 раза

Tele2 подводит итоги работы B2B-сегмента в северо-западных регионах в 2020 году. Прирост активной абонентской базы составил 24%, общая выручка увеличилась на 30%, а доходы от услуг на основе аналитики big data – на 40% по сравнению с 2019 годом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании. 

Развитие B2B-сегмента является одним из ключевых направлений работы Tele2. В 2020 году оператор зафиксировал рост по основным бизнес-показателям. Так, абонентская база увеличилась на 24%. Общая выручка В2В-сегмента в 2020 году увеличилась на 30% по сравнению с прошлым годом. Выручка от больших данных в В2В-сегменте по итогам 2020 года увеличилась на 40%.

В прошлом году частные и государственные предприятия переходили на удаленную форму работы. Рабочие встречи и совещания чаще проходили в онлайн-режиме. Об этом свидетельствует существенный рост интернет-трафика в B2B-сегменте. Общий интернет-трафик увеличился в 3 раза год к году. При этом количество активных интернет-пользователей выросло на 33%.

В линейке предложений оператора появились конвергентные услуги: мобильная связь от Tele2 и фиксированная от «Ростелекома». Наиболее популярной услугой в 2020 году стала «Моя команда». Она позволяет выбрать общий объем пакетов услуг на месяц для всей компании исходя из количества сотрудников и потребностей трафика, минут и SMS каждого абонента. Проникновение этого сервиса увеличилось в 2020 году в 2 раза по сравнению с 2019 годом.

«Огромное количество предприятий перешло на удаленный режим работы. Возросла роль услуг для организации бесперебойной работы бизнеса, в частности доступ к надежному и быстрому мобильному интернету. Мы увидели также серьезный спрос на аналитические сервисы на основе больших данных. Tele2 предоставляет своим клиентам скоринг, верификацию, мониторинг, геоаналитику и таргетированные рассылки», - отметила руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Виктория Байрамова.

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