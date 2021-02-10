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Экономика

В Псковской области будет создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Центр компетенций будет оказывать информационные услуги сельскому хозяйству. Фото invest35.ru

В Псковской области будет создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Соответствующее распоряжение администрации Псковской области подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили в областной администрации.

Основной его задачей является оказание информационно-консультационных услуг, направленных на обеспечение создания и развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства.

Центр компетенций будет создан при Комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области в целях достижения результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Финансирование расходов центра компетенций, связанных с осуществлением текущей деятельности, будет осуществляться за счёт средств федерального и регионального бюджетов. Так, из Минсельхоза РФ регион на эти цели в текущем году сможет получить до 3 млн рублей.

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