В каждом псковиче живёт книжный червь

21:19, 10 февраля 2021, ПАИ

В век цифровых технологий создаётся ощущение, что мода на чтение исчезает, а время библиотек подходит к концу. В умах людей библиотека предстаёт как ветхое здание с двумя пожилыми сотрудниками и пыльными полками с бумажным документооборотом. Статистика на эту тему неоднозначная: с одной стороны, говорят, что молодёжь вообще перестала читать, с другой – выступает рынок технологий, показывающий своими новинками обратное. Есть ещё неофициальные данные, которые утверждают, что посещение библиотек в России и СНГ неуклонно растёт. Если заглянуть в интернет, можно найти данные за 2018 год, где Псковская область на шестом месте в России по среднему количеству книг, взятых в библиотеке, на жителя. Какова ситуация сейчас – остаётся только предполагать. Мы решили выйти к людям и спросить лично: «Когда в последний раз вы были в библиотеке?» Итог смотрите в нашем опроснике.



Если верить псковичам, в библиотеке они бывают. Довольно редко, в среднем раз в год, но всё же. Студенты берут литературу для учёбы, ибо научные книги всё ещё недоступны на просторах Сети, люди постарше – специальную литературу для работы, а порой и те и другие берут книги для личного чтения. Судя по всему, романтика живого чтения ещё живёт в наших сердцах. Однако, помимо храмов книжной информации, с каждым днём появляются всё новые сервисы, приспособления и форматы, которые позволяют отыскать интересующую книгу и мутировать в книжного червя в любой удобный момент. Как, пример, буккроссинг (бесплатный обмен книгами), интернет-сервисы, электронные книги, кафе-читальни, где ты можешь обменять книгу на кофе или просто уединиться для чтения с кружкой горячего напитка. Зная это, логично предположить, что в скором времени библиотек не станет, но давайте попробуем взглянуть на вопрос шире.

ОНФ при помощи портала «Народный контроль» в сентябре 2020 года провёл опрос «Проблемы создания современной библиотечной среды и инфраструктуры», в котором приняло участие более пятисот человек из разных регионов страны. Большинство опрошенных рассказали, что посещают библиотеку два-три раза в месяц в основном для временного заимствования книг, а также для получения помощи в поиске и выборе конкретных документов. Они заинтересованы в расширении книжного фонда библиотеки (80 %) и улучшении материально-технического оснащения (76,7 %). Сайт библиотеки чаще всего посещают с целью просмотра электронного каталога библиотеки (57,7 %).

Библиотекари, в свою очередь, позитивно оценивают перспективы своей профессии. Главными проблемами библиотек они считают слабую материально-техническую базу (66,4 %) и нехватку книжного фонда (52,5 %). Также 51,7 % хотят повысить заработную плату, а 49,4 % – отменить нормативы посещаемости библиотек в качестве основного критерия оценки эффективности их работы.



На текущий момент библиотека реагирует на изменения и старается идти в ногу со временем, чтобы соответствовать современным запросам. В разных уголках планеты появляются продвинутые пространства для погружения в мир литературы. Прогрессивный Запад придумал план популяризации книг и мест их хранения. Они увеличили количество компьютеров, добавили в интерьер красок, предметов, и отдельные стеллажи с настольными играми. Это дало результат. Статистика посещаемости пошла в гору. Новый формат пришёлся по вкусу всем.

В дополнение ко всему на территории библиотек начали организовывать встречи, мастер-классы, проводить арт-проекты, праздники и т. д. Пространство разделили на зоны для групповых занятий и работы в тишине, создали коворкинг- и конференц-залы. На смену пожилым стражам читальных залов пришли молодые люди, ретро-диваны и мягкие пуфики создавали дружественную обстановку, а творческие инициативы получали поддержку. Как результат – 2 000 посещений.

Все эти шаги изменили роль книгохранилищ и превратили их в креативное пространство. Россия не осталась в стороне, и сейчас хоть медленно, но вполне уверенно этот опыт применяется в больших городах. Псков тоже вступил на эту тропу: взять, к примеру, «Молодёжный лофт» – чем не место для организации встречи книголюбов?

Совершенно точно можно сказать, что библиотеки не исчезнут с карты читающей нации. Есть однозначный курс на изменения, который выгоден и для читателей, и для книжных гидов. Нам остаётся только наблюдать и наконец вернуть взятую 12 лет назад книгу. Хотя бы в честь дня памяти Александра Сергеевича Пушкина.