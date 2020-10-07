Бывший кинотеатр «Октябрь» переоборудуют в современную библиотеку

15:18, 07 октября 2020, ПАИ

В 2020 году планируется заключить контракт на проектирование реконструкции псковского кинотеатра «Октябрь» под библиотеку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава городской администрации Александр Братчиков во время пресс-конференции рассказал, что бывшее здание кинотеатра передается в муниципальную собственность. Туда планируется перенести Историко-краеведческую библиотеку им. И. Василева.

«В бюджете уже есть около 320 млн рублей на реконструкцию здания. Задача - сделать там библиотеку самого современного вида, а помимо библиотеки сделать там центр общения или молодежный лофт», - отметил глава администрации.

«Как это будет называться, не принципиально. Это будет центр, где можно общаться друг с другом. Там будет скоростной интернет, чтобы можно было обмениваться данными с другими библиотеками. Считаю, что такой объект станет хорошим подарком для города», - добавил сити-менеджер.



Ввод здания в эксплуатацию планируется на середину 2022 года.