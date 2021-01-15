Ламповый «Лофт»: в феврале в Пскове откроется новое пространство для молодёжи

14:09, 15 января 2021, ПАИ

Как-то так получилось, что история с появлением в Пскове молодёжного «Лофта» интересовала меня примерно так же, как… В общем, совсем не интересовала, потому что представлялась малопонятной затеей с туманными перспективами. Да ещё и открывать его собирались в стенах бывшего кинотеатра «Октябрь». Внутри, может, и был бы лофт, но снаружи-то, как ни крути, всё равно социалистический привет.

Дислокацию в итоге решено было сменить, «Лофт» откроется, на мой взгляд, в гораздо более уютном и подходящем для этого месте. Если всё сбудется, там будет суперкруто. Пока обратного ничто не предвещает.

Наконец, в Пскове появится стильное во всех отношениях место, куда можно будет прийти, чтобы просто посёрфить в интернете, поболтать с друзьями, слопать заказанную пиццу, поиграть в настольные игры, почитать, в потолок посмотреть, послушать музыку. И всё это счастье никак при этом не связано с общепитом. Для Пскова – нонсенс, потому что все более-менее приятные в отношении интерьера и атмосферы места здесь – либо кофейни, либо кофейни. В «Лофте» не будет никакой платы за пребывание по примеру антикафе, никаких обязательных заказов. Это просто место отдыха – активного или не очень – каждый сам решит. Интроверты могут забраться в дальний угол и чем-нибудь себя занять (вай-фай всемогущий прилагается), экстраверты… ну, вы там сами точно разберётесь.

В «меню» бизнес-тренинги, мастер-классы, концерты, танцевальные вечера, кинопоказы, выставки картин и фотографий, благотворительные вечера, тематические вечеринки, чемпионаты по интеллектуальным играм, ярмарки хендмейда, кулинарные мастер-классы с дегустацией.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











«Лофт» полностью реализуется на деньги частных инвесторов. Дизайном занимается московская команда, в портфолио которой уже есть несколько подобных молодёжных пространств в столице и за рубежом.

Для музыкантов, фотографов, художников «Лофт» станет площадкой, где можно будет явить своё творчество «граду и миру». Пока в Пскове категорически нет ни одного такого пространства, точнее есть, но они широко известны в очень узких кругах, а настоящего художника подполье, разумеется, не может удовлетворить.

Думаю, одна из самых важных задач устроителей «Лофта» – не спугнуть ребят, превратив пространство для чилла в пространство для нуднейших лекций. На самом деле от лофта требуются только стены, крыша, симпатичный интерьер и розетки – по принципу «тепло, светло и мухи не кусают». Всё. Остальное молодёжь притащит и организует сама. Но здесь, конечно, будет гораздо больше приятных штук. Во-первых, расположение – на пересечении улиц Спортивной и Кузнецкой, напротив стадиона «Машиностроитель». До всего рукой подать: остановка, университет, кафе, кинотеатр, магазины. В основном здании «Лофта» раньше квартировалась молочная кухня, куда ваши (если вы пскович) родители бегали за творожком для вас. Во-вторых, своя библиотека. Нет, не Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Их вы в школе-университете почитаете. А вот полезные «Пиши, сокращай» или «Ясно, понятно» там вряд ли дадут в списке литературы на лето, зато в «Лофте» сколько угодно. Плюс разные книги по саморазвитию (не пугайтесь, никаких «Как заработать миллион»), графические романы обо всём на свете, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона, «Кради как художник» Остина Клеона, «Маленькие ответы на большие вопросы» Стивена Хокинга, ну и современная классика, конечно, тоже будет: Довлатова и Булгакова никто не отменял. Часть книг, если совсем точно, полсотни, уже куплены. Пожелания по наполнению библиотеки можно оставлять в соцсетях «Лофта».

В-третьих, здесь можно будет сыграть в настольные игры, в современные настольные игры, а не в шахматы-шашки-нарды. Впрочем, если вы любитель, почему нет. Настолки тоже ждут своего часа. Планируется, что час настанет в феврале. Точной даты открытия «Лофта» нет - немного затянулось строительство, впрочем, и ограничительные меры пока действуют. Тут скептики поджали губы: «Ага, в «Октябре» тоже «строительство затягивалось». Но я верю своим глазам: на площадке фактически осталась только отделка.

Работа кипит, строительная пыль щиплет нос, новая мебель и оборудование (свет-звук-проекторы-виниловый проигрыватель-мониторы-ноуты) не в каталогах, а на складе. А у Антона Ковальского, исполнительного директора АНО «Центр развития молодёжи «Лофт», уже есть примерный календарь того, чем будет жить площадка после открытия.

Собственно «Лофт» – это три одноэтажных здания из красного кирпича, бомбоубежище (серьёзно!) и большой внутренний двор. В первом, самом просторном доме разместится арт-пространство для выставок, лектории, кухня для мастер-классов и просто поесть, зал для танцев и йоги с отдельным входом и много свободных уголков, чтобы пообщаться-поиграть-поработать.

Звучит как будто неубедительно: когда это ещё всё будет, знаем, проходили, наговорят, руками поводят, а в итоге получается очередной конференц-зал с пробковой доской. Не в этот раз. Очертания вырисовываются самые привлекательные: пространство внутри уже зонировано, часть стен покрашены в тёмно-изумрудный колер, чугунные в цвете графит радиаторы греют, двери и окна на месте. Доделать пол, развести электрику и можно запускаться.

За кадром осталась замена кровли, дверей и окон во всех трёх зданиях, работы по усилению несущих конструкций, гидроизоляция фундамента, обработка стен. Раньше они были оштукатурены, теперь здесь кирпич, который, собственно, делает стиль лофт лофтом. Внешнюю кладку специальным образом обработали от пагубного воздействия воды.

Во втором небольшом доме (его откроют летом) в двух шагах от первого предусмотрено пространство для «шумных игр». Здесь можно будет поболтать, притащить настолки, послушать музыку, заварить чай или кофе.

В третьем здании (его откроют осенью), которое находится в глубине двора, оборудуют коворкинг-центр. Сюда можно будет прийти с ноутбуком и поработать в тишине. Такой вот дом для студентов и фрилансеров в окружении зелени, спасение от шумных соседей и детей. Кстати, о зелени. Антон Ковальский сообщил, что во время строительных работ ни одно дерево во дворе будущего лофта не спилили. «Мы всё сохранили, чтобы территория было ещё более уютной и не выглядела «лысой горой». Новые деревья, конечно, можно посадить, весной мы так и сделаем, но пока-а-а они вырастут. А обстановка «Лофта» во всех своих проявлениях должна располагать к отдыху, общению, творчеству, развитию. Это принципиально», - подчеркнул Антон.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





«Лофт» будет открыт с 9-10 утра и до последнего гостя, но формально часов до 11 вечера.

«В Пскове не хватает таких вот свободных площадок, где тебя ни к чему не обязывают, - считает Антон Ковальский. - Здесь же можно или просто с друзьями поболтать, или заглянуть на мастер-класс, который по случайности совпал с твоим визитом. Или вот концерт начинается, ты на него не собирался, но почему бы и нет. Ну, то есть нет никаких ограничений навроде: раз уж пришёл, будь добр топай в лекторий. Тебе интересна тема? Иди. Нет? Скролль ленту в телефоне, думай о вечном, отдыхай. Единственное наше правило – никакого алкоголя».

«Лофт» хоть ещё и не открылся, но уже активничает в соцсетях. Вот они: VK, Instagram, Facebook. Здесь уже объявили о конкурсе видеороликов «60 кадров в секунду». Положение обязательно почитайте, а для окончательного понимания советую посмотреть в Youtube видео Антона Птушкина. Ищется по названию «Мое кастинг-видео на «Орел и Решка». За три минуты он проводит экспресс-экскурсию по киевскому району Троещина. Если коротко, от участников конкурса требуется примерно то же самое: честно, с юмором, максимально неформально влюбить зрителя в свой город, район, двор. Да мало ли в Псковской области чудесных мест, на которые можно взглянуть под необычным углом и с большой любовью.

К предстоящему открытию «Лофт» собирает картины на выставку художников. Ограничений по возрасту и стилистике нет. Связь через соцсети.

Вместе с тремя зданиями в наследство «Лофту» досталось и бомбоубежище, о котором упоминалось выше. Да, самое настоящее. Здесь в перспективе готовы разместить диджейский пульт для сетов. «Никаких ограничений в этом плане. Мы открыты для экспериментов, готовы обсуждать любые инициативы, которые будут исходить от псковичей, предоставлять свою площадку, ресурсы», - заверил Антон Ковальский.

В «Лофте» будет небольшой штат – завхоз, чтобы всё светилось и грело как надо, дизайнер, который займётся афишами и прочей полиграфией, пиар-менеджер, пара администраторов. Подробности о вакансиях ищите в соцсетях.

«В планах запуститься и как концертная площадка для псковских, да и не только псковских, групп. Человек 60 в большом здании поместятся запросто. Нашу территорию мы тоже задействуем. К весне приведём её в порядок. Здесь появится дощатый настил, кресла-мешки. И летом можно будет устраивать кинопоказы, концерты на воздухе, мини-фестивали, те же выставки», - рассказал Антон.

Вообще все свободные стены «Лофта» будут одной большой выставочной площадкой для художников и фотографов. Под искусство задействуют каждый квадратный метр в горизонтальной и вертикальной плоскости. «Может, получится организовать кулинарные мастер-классы из локальных псковских продуктов, устроить свой стритфуд-фестиваль. Было бы круто и интересно», - уверен Антон.

А какие фотографии в местных интерьерах можно будет делать! И отдельная студия не нужна.

В результате в очень компактном пространстве Псков получает мультифункциональную площадку с массой возможностей для трансформаций и времяпрепровождения. Городу, на самом деле, не хватало чего-то подобного между филармонией и TIR-ом. В общем, хорошо, что «Лофт» не в «Октябре», а в феврале.