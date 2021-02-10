Сегодня Россия вспоминает Александра Сергеевича Пушкина

18:10, 10 февраля 2021, ПАИ

Известие о дуэли и кончине Пушкина вызвало сильное волнение в Петербурге, пишет в соцсетях образовательное учреждение «Лицей «Коллеж». По разным источникам, у гроба поэта побывало от 10 до 50 тысяч человек. Похоронен Александр Сергеевич в Святогорском монастыре.

Торжественное памятное собрание, посвященное годовщине гибели А.С.Пушкина, проводится ежегодно 10 февраля во дворе дома на Мойке, 12, при стечении общественности, с участием представителей творческой интеллигенции, правительства России, администрации Санкт-Петербурга, иностранных гостей. Эта памятная дата является значительным событием в истории России и в жизни Всероссийского музея А. С. Пушкина.

В дом на Мойке, 12 в 1837 году привезли смертельно раненного Пушкина после роковой дуэли. Сюда, к дверям пушкинской квартиры, приходили жители и гости Санкт-Петербурга, чтобы узнать о состоянии здоровья поэта. Здесь 29 января (10 февраля по новому стилю) в 2.45 пополудни остановилось сердце поэта. «Солнце нашей поэзии закатилось», – писали в одной из газет того времени. В 1925 году за Музеем-квартирой А. С. Пушкина был официально закреплен статус музея. С тех пор не прекращается традиция приходить на Мойку, 12 поклониться памяти поэта.

В Санкт-Петербурге в этот день будет проведен флешмоб с возложением цветов к памятникам А. С. Пушкину, находящимся в Санкт-Петербурге (не менее 3 памятников); организован «открытый микрофон» на площади Искусств с привлечением жителей и гостей Санкт-Петербурга к чтению произведений Пушкина и с вручением сувениров участникам чтений. Кроме того в мероприятиях Дня памяти поэта примут участие аниматоры, костюмированные в стиле 1-й половины XIX века.

В Пскове гостями XXI Пушкинского фестиваля, который в этом году официально стал международным, будут англичанин Пип Аттон с моноспектаклем на английском языке «Реквием по Сальери» и Театр L’Unionu Лиможской театральной академии с постановкой «Декабристы» /Франция/. Эти спектакли псковский зритель увидит с субтитрами. Начнется Пушкинский театральный фестиваль постановкой «Граф Нулин. Музыкальное изложение» в исполнении труппы псковского академического театра. Это будет первое театральное действо на сцене храма культуры после более чем двухлетнего капитального ремонта. Главным открытием смотра станет «Евгений Онегин» московского Театра на Таганке. В программе - не только академические спектакли драматических театров, но и ретроспектива фильмов Андрея Хржановского, выставка картин творческого объединения «Митьки», выступление кукольных театров, поэтические лекции и семинары пушкиноведов, перфоманс по «Нравоучительным четверостишиям» Пушкина и Языкова. В Псков со своими работами съедутся ведущие и экспериментальные театры Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска.

Фестиваль пройдет с 3 по 10 февраля на двух площадках в областном центре - Псковском театре драмы им. Пушкина и областной филармонии.

В Хабаровске к Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина Филармонический театр «ГЕЛИКОН» выступит с литературно-музыкальным спектаклем «Метель» по одноимённой повести А. С. Пушкина. Как всегда, активными участниками памятных дней станут библиотеки и школы города. По традиции участники отправятся к памятнику А. С. Пушкину возле здания ДВГГУ, чтобы возложить цветы к подножию памятника.

В России фамилия Пушкин известна каждому, и взрослому, и школьнику. Пушкин не просто величайший русский поэт, а еще и реформатор русского языка и культуры. Для русского человека он до сих пор жив, и память о нем бессмертна. «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу».