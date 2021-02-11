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Политика

Неаргументированную критику я отказываюсь принимать — Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов отказывается принимать неаргументированную критику власти со стороны оппонентов и оппозиционеров. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live 11 февраля.

По его словам, в таких случаях всегда все строится на протесте. «Можно, конечно, строить свою работу на критике, на то они, в общем-то, и оппоненты, и оппозиционеры, но нужно делать это корректно. А вот такую оголтелую и порой безосновательную и неаргументированную критику я отказываюсь принимать. Я просто этого не понимаю», - сказал Александр Котов.

«Обострение» депутатов Псковского областного Собрания он связал с предстоящей избирательной кампанией в региональный парламент: «Сам Бог велел действующим депутатам обратить на себя внимание. В этом на самом деле ничего плохого нет, это нормально».

«Мне кажется, что это происходит везде, не только в нашей стране – во всем мире, потому что это выборы, всегда хочется обратить внимание избирателей, заручиться их поддержкой заранее, как-то проявить себя. Нормально вообще, абсолютно нормально», - заключил Александр Котов.

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