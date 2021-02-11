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Политика

«Публичная порка» на парламентском часе в ПОС действует сильнее вынесения выговора

Публичное рассмотрение проблем региона на парламентском часе в Псковском областном Собрании действует сильнее вынесения выговора, заявил председатель регионального парламента, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире ПАИ-live 11 февраля.

«Каждый из нас может представить себя стоящим на трибуне человеком, которому задают неудобные вопросы, на которые нужно отвечать, и при этом все это происходит, можно сказать, в прямом эфире», - заметил Александр Котов. Он напомнил, что на сессиях ведется прямая трансляция, присутствуют средства массовой информации, телекамеры. «Это непросто. Помимо этого, мы же принимаем по результатам парламентского часа проект постановления, в котором высказываются рекомендации в адрес органов исполнительной власти области, в адрес предприятий и организаций, которые так или иначе связаны с этой проблемой, которая обсуждается, и это тоже имеет свой эффект», - пояснил спикер ПОС.

Он добавил, что неоднократно депутаты обсуждали проблемы реализации «мусорной» реформы, и, на его взгляд, были предприняты достаточно серьезные шаги, для их решения. «Мы обязательно к этому вернемся еще для того, чтобы проверить, выполнены ли все рекомендации, которые были даны в адрес органов исполнительной власти области», - заверил Александр Котов. Он подчеркнул, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников очень внимательно относится к парламентскому часу и реагирует на те предложения, которые высказывают депутаты. «С его стороны осуществляется контроль за органами исполнительной власти области, за исполнением тех рекомендаций, которые мы высказываем в рамках парламентского часа», - отметил Александр Котов.

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