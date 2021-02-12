ЕР добилась допсредств на развитие села

16:40, 12 февраля 2021, ПАИ

Как сообщает сайт «Единой России», по предложению партии правительство РФ дополнительно выделило 3,6 млрд рублей на развитие села.

Средства будут выделены в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и направлены на строительство и ремонт школ, детских садов, закупку транспорта для амбулаторий, создание новых рабочих мест, обустройство газопроводов и многое другое . «Это реальные объекты, которые появятся на селе», - отметил временно исполняющий обязанности замсекретаря «Единой России» Дмитрий Кобылкин. - Они дадут не просто новый толчок для развития малых населенных пунктов, а в целом повысят качество жизни граждан на селе, где условия должны быть максимально приближены к городским — у людей должно быть все необходимое для развития и комфорта».

Средства будут распределены по двум направлениям. На развитие социальной инфраструктуры планируется выделить 2,4 миллиарда рублей — они поступят в 22 региона. Более миллиарда рублей направят на программу льготной сельской ипотеки. Это даст возможность 23 тысячам человек улучшить жилищные условия.

«Сейчас Минсельхозу важно вовремя довести средства до регионов. Задача по увеличению финансирования госпрограммы развития села остается для партии одной из приоритетных», — заявил Дмитрий Кобылкин.

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 12 феврал добавил, что заявки на участие в госпрограмме продолжают поступать. По его словам, у людей должна быть возможность отдать ребенка в хороший детский сад или школу. «Должен быть доступ в интернет, спортплощадка рядом с домом и, конечно, хорошие дороги. В регионах очень ждут эти средства», — подчеркнул Михаил Мишустин.

На программу комплексного развития сельских территории в бюджете предусмотрен 31 миллиард рублей. При этом на решение вопросов села в других госпрограммах запланировано еще 186 миллиардов с учетом поправок «Единой России» в бюджет на 2021-2023 годы. Они позволят построить более 300 домов культуры, переоснастить около тысячи ДК, создать условия для занятий спортом в более чем девятистах сельских школах, приобрести более 100 автоклубов. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что к вопросам финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий» «Единая Россия» и кабмин вернутся в начале 2021 года.

«Дополнительное финансовое обеспечение программы «Комплексное развитие сельских территорий» позволит успешно реализовать ряд стратегических проектов по обеспечению жильем селян и созданию комфортных условий для их проживания. Так, в настоящее время в Псковской области в рамках программы предоставляются социальные выплаты семьям работников агропромышленного комплекса области для приобретения жилья на селе. Востребованным механизмом улучшения жилищных условий людей также является «сельская льготная ипотека». Кроме того, ведется работа по благоустройству сельских территорий, в частности по ремонту дорог, а также создается инфраструктура на селе и ведется строительство газораспределительных сетей в деревнях», - отметил региональный координатор проекта «Российское село», депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов.