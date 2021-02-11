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Экономика

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 %. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках», – заявили в Центробанке.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.

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