Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

15:27, 12 февраля 2021, ПАИ

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 %. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках», – заявили в Центробанке.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.