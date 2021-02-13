Александр Козловский поздравил с трёхлетием псковский завод «Титан-Полимер»
Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил сотрудников завода «Титан-Полимер» с трёхлетием предприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Титан-Полимер».
Александр Козловский отметил, что предприятие зарекомендовало себя только с положительной стороны.
«Завод активно развивается, участвует в жизни нашего региона, обеспечивает его жителей рабочими местами, современными условиями труда и достойной заработной платой», – подчеркнул депутат.
«Искренне желаю каждому из вас крепкого здоровья и благополучия, творческого подъёма и успехов в работе, верных друзей и огромного человеческого счастья! Пусть вам всегда и во всём сопутствует удача и оптимизм», – отметил Александр Козловский.