0
22:42
Псковичам рассказали о правилах приобретения и возврата парфюмерии
19:27
Почти 46 млн получит Псковская область от Минпромторга
19:05
Омбудсмен по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с Павлом Выменцом
13:47
Вопрос повышения зарплат бюджетников проработают в России весной
16:40
ЕР добилась допсредств на развитие села
09:27
Беззаборная среда: вблизи Пскова появится коттеджный посёлок в европейском стиле
17:35
Ход строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» обсудили на совещании губернатора
Еще новости
Экономика

Александр Козловский поздравил с трёхлетием псковский завод «Титан-Полимер»

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил сотрудников завода «Титан-Полимер» с трёхлетием предприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Титан-Полимер».

Александр Козловский отметил, что предприятие зарекомендовало себя только с положительной стороны.

«Завод активно развивается, участвует в жизни нашего региона, обеспечивает его жителей рабочими местами, современными условиями труда и достойной заработной платой», – подчеркнул депутат.

«Искренне желаю каждому из вас крепкого здоровья и благополучия, творческого подъёма и успехов в работе, верных друзей и огромного человеческого счастья! Пусть вам всегда и во всём сопутствует удача и оптимизм», – отметил Александр Козловский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Псковичам рассказали о правилах приобретения и возврата парфюмерии
13 февраля 2021
Псковичам рассказали о правилах приобретения и возврата парфюмерии
Почти 46 млн получит Псковская область от Минпромторга
13 февраля 2021
Почти 46 млн получит Псковская область от Минпромторга
Омбудсмен по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с Павлом Выменцом
13 февраля 2021
Омбудсмен по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с Павлом Выменцом
Вопрос повышения зарплат бюджетников проработают в России весной
13 февраля 2021
Вопрос повышения зарплат бюджетников проработают в России весной
ЕР добилась допсредств на развитие села
12 февраля 2021
ЕР добилась допсредств на развитие села
Ход строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» обсудили на совещании губернатора
11 февраля 2021
Ход строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» обсудили на совещании губернатора
В Псковской области будет создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
10 февраля 2021
В Псковской области будет создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
Торговые сети и оптовики Псковской области пришли к соглашению, что привело к стабилизации цен
10 февраля 2021
Торговые сети и оптовики Псковской области пришли к соглашению, что привело к стабилизации цен

Идет загрузка...