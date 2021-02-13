Центробанк планирует усилить меры по кибербезопасности экосистем

08:26, 15 февраля 2021, ПАИ

Банк России планирует усилить регуляторные меры по информационной безопасности финансовых экосистем, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По словам экспертов, через небанковские сервисы экосистем может произойти утечка персональных данных, поэтому их защищенность, а также уровень безопасности каналов передачи информации должен быть таким же, как у банков.

Банки из топ-30 активно развивают экосистемы и увеличивают число дистанционных сервисов, которые в них входят. За 2020 год их популярность значительно выросла. Однако чем больше систем, тем выше риски атаки и утечки данных, особенно когда сервисы автоматически взаимодействуют друг с другом, отмечают специалисты.

В 2021 году регулятор представит доклад о том, как риски, связанные с развитием экосистем, влияют на финансовый рынок и на уровень конкуренции.