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Экономика

В Псковской области пройдёт эксперимент по внедрению лесного фермерства

В Псковской области пройдёт эксперимент по внедрению лесного фермерства. Как сообщает газета «Коммерсантъ», регион станет пилотной площадкой для апробации сентябрьского постановления правительства, которое регламентирует использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов на землях сельхозназначения.

Документ отдает решение вопроса собственникам территорий: лес можно вырубить, вернув территории в сельскохозяйственный оборот, либо перевести участок в государственный лесной фонд и использовать древесину в коммерческих целях. 

Однако позже Минприроды подготовило поправки к постановлению №1509: ведомство предлагает ряд административных и фактических ограничений. Так, собственники земель должны будут подать заявку и ожидать положительного решения специальных комиссий, сформированных региональными властями и профильными ведомствами. При этом документ устанавливает достаточно широкий перечень причин для отказа. Но даже в случае положительного решения «лесные фермеры» должны будут составлять проект освоения лесов, заполнять лесную декларацию и другие отчеты. Самое главное — поправки предусматривают, что собственник земель сможет пользоваться лесом не более десяти лет «с момента принятия комиссией положительного решения».

Экологи и бизнес предупреждают, что такие условия делают долгосрочные вложения бессмысленными и желающих просто не найдется. По информации издания, в правительстве поправки министерства «приняли к сведению» и хотят опробовать механизм в отдельных регионах: в Бурятии, Московской, Рязанской, Архангельской, Ленинградской, Тверской, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Иркутской, Ярославской, Костромской, Псковской, Свердловской областях, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.

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