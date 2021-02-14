600 тысяч рублей украл мошенник с карты великолучанки накануне Дня всех влюбленных
13 февраля в Великих Луках у местной жительницы мошенник украл с карты 600 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
50-летней горожанке позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. И под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств украл у нее 600 тысяч рублей.
Женщина обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.