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600 тысяч рублей украл мошенник с карты великолучанки накануне Дня всех влюбленных

13 февраля в Великих Луках у местной жительницы мошенник украл с карты 600 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

50-летней горожанке позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. И  под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств украл у нее 600 тысяч рублей.

Женщина обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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