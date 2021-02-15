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Экономика

Директора локнянского предприятия оштрафовали за нарушения в сфере закупок

Директора МУП «Локнянское ЖКХ» оштрафовали за нарушения в сфере закупок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Должностное лицо нарушило требования федерального закона, в установленный срок не разместив информацию о приемке поставленного товара в рамках заключенных муниципальных контрактов в единой системе в сфере закупок.

«Несвоевременное размещение в ЕИС информации ограничивает право потенциальных участников размещения заказа на получение полной и достоверной информации, что в свою очередь ведет к созданию предпосылок для установления коррупционной практики заключения договоров», - пояснили в прокуратуре.

Управление Федеральной антимонопольной службы Псковской области назначило директору предприятия административный штраф в размере 20 тыс. рублей.

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