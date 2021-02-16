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Экономика

Более 26 млн получит Псковская область на развитие села

Псковская область получит из федерального бюджета 26 млн 225,6 тыс. рублей в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Всего на финансирование мероприятий программы федеральный центр направит ещё 2,47 млрд рублей. Средства распределят между 22 регионами, в которых за счёт федеральной помощи планируется реализовать более 30 проектов. Речь идёт о строительстве и реконструкции школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газо- и водопроводов.

Ожидается, что эти мероприятия коснутся порядка 195 тысяч человек и позволят создать более 7 тыс. рабочих мест. Ранее на эти цели в бюджете на 2021 год предусмотрели 12,4 млрд рублей.

Ещё 1,16 млрд рублей пойдёт на субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых. «Рассчитываем, что это решение поможет почти 12 тысячам семей улучшить свои жилищные условия», – заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Отмечается, что это повысит доступность социальной инфраструктуры на селе, позволит ещё большему числу сельских жителей воспользоваться льготной ипотекой.

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