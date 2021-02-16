Что будет с ценами на колбасу в Псковской области

16:46, 16 февраля 2021, ПАИ

Псковский и Великолукский мясокомбинаты рассказали о том, что будет с ценами на колбасу в регионе, пишет «Псковская правда».

Ранее появилась информация, что в России могут вырасти цены на колбасу. Это связано с ростом цен на сырьё – мясо курицы и свинину. В Псковском мясокомбинате отметили, что регулярно обращаются к торговым сетям с предложениями о повышении цен. Но такие решения не всегда принимаются. За последний год стоимость свинины выросла на 25-30%, а мяса кур – на 30%. Цена готовой продукции предприятия увеличилась на 10%.

На Великолукском мясокомбинате отметили, что речи о подорожании продукции нет. Рост цен на мясо объясняется повышением стоимости кормов, который не коснулся компанию. Великолукский мясокомбинат имеет полный цикл производства в отличие от Псковского.