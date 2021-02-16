На поддержку больниц и поликлиник Псковская область получит 291 млн

16:55, 16 февраля 2021, ПАИ

Псковская область получит из резервного фонда Правительства РФ 291 млн 530,1 тыс. рублей на поддержку больниц и поликлиник. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабмина.

Всего регионы получат свыше 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС», - отмечается в документе.

Решение о выделении средств из резервного фонда было принято на заседании правительства 12 февраля. Михаил Мишустин отметил, что такая поддержка позволит больницам и поликлиникам своевременно и в полном объёме оказывать помощь пациентам.