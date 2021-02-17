Цветная эволюция: как работают тюльпановые плантации (ВИДЕО)

16:03, 17 февраля 2021, ПАИ

Псковские цветоводы уже готовятся к 8 Марта. В регионе находится несколько тюльпановых плантаций, одна из самых больших находится в себежской деревне Кицково. В хозяйстве Ивана Мельника в этом году выращивают 200 тысяч цветов, их раскупают оптовые базы по всему северо-западу России.

В эксклюзивном видеорепортаже ПАИ фермер рассказал о последних трендах «тюльпановой» моды, показал новые способы выращивания цветов и посчитал экономику цветочного бизнеса.