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Общество

Цветная эволюция: как работают тюльпановые плантации (ВИДЕО)

Псковские цветоводы уже готовятся к 8 Марта. В регионе находится несколько тюльпановых плантаций, одна из самых больших находится в себежской деревне Кицково. В хозяйстве Ивана Мельника в этом году выращивают 200 тысяч цветов, их раскупают оптовые базы по всему северо-западу России.

В эксклюзивном видеорепортаже ПАИ фермер рассказал о последних трендах «тюльпановой» моды, показал новые способы выращивания цветов и посчитал экономику цветочного бизнеса.

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