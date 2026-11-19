Псковичам рассказали о мерах поддержки многодетных семей в 2026 году

12:47, 19 ноября 2026, ПАИ

Многодетные семьи в Псковской области при назначении единого пособия могут воспользоваться широким набором послаблений, сообщила начальник управления социального обеспечения семей с детьми отделения Социального фонда России по Псковской области Регина Яковлева на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 19 ноября.

По её словам, федеральные меры поддержки многодетных семей в 2026 году включают несколько ключевых блоков. Первый – единое пособие для семей с невысокими доходами, которое назначается на детей до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки. Второй – ежегодная семейная выплата, которую часто называют «налоговым кешбэком»: работающим родителям возвращают часть уплаченного НДФЛ, пересчитывая налог по льготной ставке 6 % вместо 13 %.

Третий – материнский капитал, который в 2026 году проиндексирован: на первого ребёнка – 728 921 рубль, доплата за второго и последующих – 234 321 рубль. Если семья не получала капитал на первенца, при рождении второго она получает полную сумму – 963 243 рубля. Четвёртый блок – выплаты по беременности и родам, по уходу за ребёнком до полутора лет, единовременное пособие при рождении, а также пособия при передаче ребёнка под опеку в семью.

Единое пособие – самая массовая мера, отметила Регина Яковлева. Оно назначается семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составляет 50 %, 75 % или 100 % от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. В 2026 году в Псковской области это 18 188 рублей.

По словам спикера, именно для многодетных при назначении единого пособия предусмотрен самый широкий набор послаблений. Например, правило нулевого дохода: один из родителей в многодетной семье может не иметь дохода в течение всего расчётного периода, поскольку статус многодетности сам по себе является обоснованием отсутствия заработка.

При этом статус многодетной семьи должен быть официально подтверждён, подчеркнула Регина Яковлева. Есть и послабление при незначительном превышении дохода: если доход многодетной семьи превысил прожиточный минимум, но не более чем на 10 %, право на пособие сохраняется. С 2026 года такие решения пересматриваются автоматически, без заявления. Воспользоваться этим можно один раз, и пересмотр касается только тех отказов, где превышение дохода было единственным основанием.

Если при продлении среднедушевой доход семьи превысил прожиточный минимум, но не более чем на 10 %, пособие сохраняется ещё на год. Это правило распространяется только на многодетные семьи, которые уже получали пособие ранее.