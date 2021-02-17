0
22:26
18 февраля в Псковскую область прибудет премьер-министр РФ
21:05
В себежской деревне Кицково выращивают 200 тысяч тюльпанов
22:20
О подготовке к выборам и волонтёрских инициативах в Псковской области – в интервью с Александром Козловским
18:13
Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями
11:21
Александр Козловский дал характеристику Ведерникову, Турчаку и Котову
10:28
Началась 47-я сессия Псковской городской Думы
23:20
О подготовке к выборам, реализации нацпроектов и пользе прививок – в интервью с Александром Котовым
Еще новости
Политика

Законопроект об изменение порядка выплаты субсидии должникам по ЖКХ обсудят псковские депутаты

На февральской сессии по депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят федеральную инициативу о корректировке порядка выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – проект закона «О внесении изменений в статью 159 Жилищного кодекса РФ» Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении в марте этого года. Проект постановления о поддержке законопроекта внёс председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Согласно вступившей в силу с 1 января 2021 года законодательной норме права на получение жилищной субсидии лишаются граждане, имеющие непогашенную задолженность по коммунальным платежам, подтверждённую судебным решением. Речь идёт о долгах, образовавшихся за период не более трёх последних лет.

На практике с момента отказа платить по счетам ЖКХ до подтверждения сложившейся задолженности в суде проходит год или более. Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, нередко получаемые в этот период средства субсидии используются гражданами не по прямому назначению.

Группа депутатов Госдумы предлагает для исключения нецелевого расходования субсидий установить новый обязательный порядок их предоставления: перечислять денежные средства непосредственно тому лицу, которому вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги.

«На мой взгляд, это разумная инициатива, - прокомментировал проект федерального закона Андрей Козлов. - Для чего предоставляется субсидия? Чтобы помочь гражданам с небольшими доходами вовремя оплачивать коммунальные расходы. Очевидно, что закоренелые должники, получающие субсидию от государства, расходуют эти деньги не на оплату света, тепла и воды, а на какие-то другие цели. Будет абсолютно правильно, если в таких случаях средства субсидии, меры государственной поддержки будут использованы по прямому назначению».

Действующая редакция жилищного кодекса и сейчас даёт право субъектам РФ устанавливать такой порядок предоставления субсидии, но пока подобные законы приняты только в нескольких регионах.

Предварительное обсуждение документа состоится на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользование. Позиция Псковского областного Собрания депутатов по законопроекту будет отражена в принятом на сессии постановлении, которое будет направлено в нижнюю палату российского парламента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

18 февраля в Псковскую область прибудет премьер-министр РФ
17 февраля 2021
18 февраля в Псковскую область прибудет премьер-министр РФ
В себежской деревне Кицково выращивают 200 тысяч тюльпанов
17 февраля 2021
В себежской деревне Кицково выращивают 200 тысяч тюльпанов
Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями
15 февраля 2021
Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями
Александр Козловский дал характеристику Ведерникову, Турчаку и Котову
15 февраля 2021
Александр Козловский дал характеристику Ведерникову, Турчаку и Котову
Началась 47-я сессия Псковской городской Думы
12 февраля 2021
Началась 47-я сессия Псковской городской Думы
Глава ПФР Максим Топилин покинул свою должность
11 февраля 2021
Глава ПФР Максим Топилин покинул свою должность
Александр Котов назвал кандидатов от партии власти на выборах главы Порховского района
11 февраля 2021
Александр Котов назвал кандидатов от партии власти на выборах главы Порховского района
Михаил Ведерников возглавит список «Единой России» на выборах в облсобрание
11 февраля 2021
Михаил Ведерников возглавит список «Единой России» на выборах в облсобрание

Идет загрузка...