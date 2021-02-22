Механизмы сдерживания популяции волков обсудили псковские депутаты

21:12, 24 февраля 2021, ПАИ

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию накануне 55-й сессии регионального парламента обсудил механизмы сокращения популяции волков. Законодательную инициативу представил заместитель председателя комитета Антон Минаков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

«В области сложилась довольно опасная и тяжёлая ситуация с волками, их популяция растёт, – констатировал парламентарий. – В наших лесах много несанкционированных свалок, волки привыкли к запаху человека и перестали бояться выходить из леса. Были случаи, когда волков видели даже рядом с жилыми домами и детской площадкой». По словам депутата, компенсация в размере 10 тысяч рублей, которая предусмотрена за одного убитого волка, даже не покрывает расходов на утилизацию дикого зверя.

«Сейчас невыгодно отстреливать волков, и мы предлагаем увеличить процент квот на охоту тем охотникам, которые добыли двух и более волков», – сформулировал суть предлагаемой правовой нормы Антон Минаков.

Председатель комитета Андрей Козлов предложил заслушать позицию профильного органа исполнительной власти.

Заместитель председателя областного комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов не поддержал законопроект и представил свою аргументацию: «Проблема тут не в размере компенсации, а в профессионализме охотника – первый встречный на волка не пойдёт. Если мы даём дополнительные квоты на охоту «волчатникам», мы отнимаем их у «учётчиков» – охотников, которые привлекаются для проведения зимнего маршрутного учёта».

Специалист пояснил, что протяжённость учётных маршрутов на общедоступных охотничьих угодьях составляет около 350 километров и выполнить такой объём работы силами профильных работников подведомственных учреждений в установленные федеральным законом сроки физически невозможно.

«Минприроды готовит новую редакцию методических указаний, принятие которых позволит существенно изменить объём и сроки проведения зимнего маршрутного учёта, и когда на федеральном уровне этот документ будет утверждён, мы можем возвращаться к вопросу квот за добытых волков», – предложил Андрей Горкунов.

«Мы уже полгода ждём изменений федерального законодательства, но их принятие постоянно отодвигается», – парировал Антон Минаков. Кроме того, депутат обратил внимание, что предложенная инициатива неуникальна – аналогичная норма по квотам, по его словам, действует в соседней Новгородской области и в Карелии.

Председатель комитета Андрей Козлов предложил компромиссный вариант – принять проект закона в первом чтении и затем доработать его с учётом актуальных законодательных норм.

«Охота на волков – это высший пилотаж в охоте, но экономического интереса у охотников к отстрелу этих хищников нет. Кроме того, законопроект направлен на поддержку местных охотников, что тоже очень важно, потому что для многих мужчин на селе охота – это определённая самозанятость. Я согласен, законопроект сыроват, но проблема роста популяции волков есть, этого никто не отрицает, и её нужно решать», – резюмировал Андрей Козлов.

Комитет рекомендовал принять в первом чтении проект закона «О внесении изменений в пункт 5 статьи 9 Закона Псковской области «О регулировании отдельных вопросов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в Псковской области».

Депутатский корпус рассмотрит вопрос на сессии Псковского областного Собрания 25 февраля.