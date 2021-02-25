Объём производства сельхозпродукции в Псковской области увеличился до 45 млрд рублей

13:51, 25 февраля 2021, ПАИ

До 45 млрд рублей увеличился объём производства сельхозпродукции в Псковской области. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Нинель Салагаева во время заседания по подведению итогов работы агропромышленного комплекса Псковской области в 2020 году 25 февраля, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участие в мероприятии приняли также председатели профильных региональных комитетов, представители сельхозпроизводителей и другие официальные лица.

Открывая совещание, Нинель Салагаева отметила, что на протяжении последних нескольких лет в регионе сохраняется положительная динамика в отрасли, растут и показатели, объемы производства.

«Объем сельскохозяйственной продукции у нас в хозяйствах всех категорий составил 45 млрд рублей, индекс производства увеличился на 8,9%», — подчеркнула вице-губернатор и отметила, что у региона достойные показатели не только среди субъектов Северо-Западного федерального округа, но и выше средних значений по России.