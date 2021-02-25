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Экономика

Николай Романов оценил работу агропромышленного комплекса Псковской области

Председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов оценил работу регионального агропромышленного комплекса в 2020 году во время заседания по подведению итогов работы агропромышленного комплекса Псковской области в 2020 году 25 февраля, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Николай Романов отметил сертификатами тружеников сферы сельского хозяйства, которые ушли на заслуженный отдых. Он подчеркнул, что аграрии справились на отлично, несмотря на все сложности, с которыми столкнулись жители Псковской области из-за распространения COVID-19.

Вице-губернатор Нинель Салагаева отметила, что основными задачами на 2021 год являются увеличение посевных площадей, а также объемов производства зерновых культур, молока, мяса птицы и скота в живом весе.

«Хочу пожелать всем труженикам села, сельхозпроизводителям доброго здоровья, хорошего урожая и хорошей погоды», — подчеркнула заместитель губернатора.

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