Правительство попросят выделить деньги на модернизацию электросетевого комплекса Псковской области

14:08, 25 февраля 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания направят обращение заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку с просьбой оказать содействие в утверждении и финансировании целевой программы модернизации (реновации) электросетевого комплекса Псковской области. Депутаты приняли такое решение на 55-й сессии регионального парламента 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В обращении говорится о том, что из общего количества объектов электросетевого хозяйства региона 95% находится в эксплуатации более 25 лет, что в совокупности с неблагоприятными погодными условиями является причиной массовых отключений от электроэнергии населения и объектов жизнеобеспечения.

В обращении отмечается, что на основании анализа аварийности и высокого уровня износа объектов электроэнергетики разработан проект целевой программы модернизации (реновации) электросетевого комплекса Псковской области, который в феврале 2021 года направлен на согласование в Министерство энергетики России.

Общий объём финансирования мероприятий проекта программы модернизации составляет около 7,4 млрд рублей, однако обеспечить её финансирование за счёт тарифных источников и областного бюджета, ввиду его дефицитности, не представляется возможным

Депутаты просят вице-премьера оказать содействие в утверждении программы и выделении необходимых финансовых средств.