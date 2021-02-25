Эксперт спрогнозировал динамику безработицы в России

08:56, 26 февраля 2021, ПАИ

Безработица в России вернется на допандемический уровень в 2022 году, пишет РИА Новости со ссылкой на директора Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олега Шибанова.

По мнению эксперта, в 2021 году уровень безработицы в стране будет высоким, а восстановление на старые показатели около 4,5% произойдет только в следующем году. При этом специалисты не видят угрозы роста количества неработающих россиян, это может произойти лишь при новом медицинском кризисе с другой болезнью.

Также Олег Шибанов заявил, что для восстановления рынка труда нужна поддержка малого и среднего бизнеса в течение ближайших трёх лет. Он уверен, что рост безработицы в 2020 году был связан с закрытием компаний в секторе услуг и перевозок, и дальнейшее восстановление экономики должно вернуть страну к прежним показателям.

По данным Росстата, в январе 2020 года безработица в РФ составляла 4,7%, а к июлю достигла 6,3%. В начале 2021 года показатели были на уровне 5,8%.