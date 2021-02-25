29-летний пскович решил сходить в магазин без денег
В Пскове росгвардейцы задержали 29-летнего молодого человека, совершившего хищение из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
26 февраля экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
На месте росгвардейцы задержали псковича, который пронес через кассу продукты питания, не заплатив за них. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.