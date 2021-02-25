0
18:14
В Себежском районе количество уголовных дел уменьшилось на 10%
09:11
Жилой дом сгорел в Великих Луках
19:43
Мужчина пострадал при столкновении автомобиля и фуры в Стругокрасненском районе
16:05
212 человек пострадали в Пскове в праздники из-за гололеда
14:38
Грузовик съехал в кювет в Пыталовском районе
12:12
Снегоуборочный КамАЗ опрокинулся в кювет в Пыталовском районе
11:53
Два человека пострадали в ДТП в Псковском районе
Еще новости
Происшествия

29-летний пскович решил сходить в магазин без денег

В Пскове росгвардейцы задержали 29-летнего молодого человека, совершившего хищение из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

26 февраля экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

На месте росгвардейцы задержали псковича, который пронес через кассу продукты питания, не заплатив за них. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

В Себежском районе количество уголовных дел уменьшилось на 10%
25 февраля 2021
В Себежском районе количество уголовных дел уменьшилось на 10%
Жилой дом сгорел в Великих Луках
25 февраля 2021
Жилой дом сгорел в Великих Луках
Мужчина пострадал при столкновении автомобиля и фуры в Стругокрасненском районе
24 февраля 2021
Мужчина пострадал при столкновении автомобиля и фуры в Стругокрасненском районе
212 человек пострадали в Пскове в праздники из-за гололеда
24 февраля 2021
212 человек пострадали в Пскове в праздники из-за гололеда
Грузовик съехал в кювет в Пыталовском районе
24 февраля 2021
Грузовик съехал в кювет в Пыталовском районе
Снегоуборочный КамАЗ опрокинулся в кювет в Пыталовском районе
24 февраля 2021
Снегоуборочный КамАЗ опрокинулся в кювет в Пыталовском районе
Два человека пострадали в ДТП в Псковском районе
24 февраля 2021
Два человека пострадали в ДТП в Псковском районе
При пожаре в Псковском районе погиб мужчина и пострадал ребёнок
24 февраля 2021
При пожаре в Псковском районе погиб мужчина и пострадал ребёнок

Идет загрузка...