В «Моглино» решили выпускать спандбонд и синтепон

21:21, 26 февраля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл заседание наблюдательного совета особой экономической зоны «Моглино», на котором рассмотрели возможность размещения на территории промышленной зоны завода по производству нетканых материалов.

Директор компании ООО «Веста-Производство» Владислав Ваштай рассказал о планах строительства завода по изготовлению нетканых материалов, который составит конкуренцию зарубежным производителям. На первом этапе планируется наладить производство спанбонда, а затем развернуть линию производства синтепона. В общей сложности будет создано более 30 рабочих мест. Планируется, что общий объём инвестиций составит свыше 150 млн рублей.

Мощность линии по изготовлению спанбонда составит 9 тонн продукции в сутки. Продукцию предприятия планируется поставлять в различные субъекты Российской Федерации. Нетканые материалы используют производители СИЗ, сельскохозяйственные и строительные компании, а также все отрасли швейного производства.

По итогам рассмотрения проект был одобрен членами наблюдательного совета и рекомендован к рассмотрению экспертным советом. После чего было заключено соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности на площадке «Моглино».

«Потенциальному резиденту желаю успешной защиты проекта на экспертном совете», — заключил глава региона.