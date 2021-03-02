Осадки и до +6 градусов прогнозируют в Псковской области 2 марта

14:44, 01 марта 2021, ПАИ

2 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода и небольшие осадки утром и днём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Днём местами ожидается снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром на дорогах будет гололедица.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -2 до +3 градусов, днем – от +1 до +6.

Будет дуть ветер западного и северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.