Instagram анонсировал новую функцию

20:52, 01 марта 2021, ПАИ

Instagram предлагает новый инструмент для совместного стриминга под названием Live Rooms, пишет сайт Keddr. Функция в скором времени станет доступна глобально, позволяя сразу четырём пользователям вести трансляцию. Ранее стримить можно было только в паре с одним человеком. Социальная сеть рассчитывает, что Live Rooms подтолкнет пользователей для запуска разговорных шоу, подкастов, исполнения совместных импровизаций музыкантами и прочих коллабораций.

Возможность вести трансляцию нескольким пользователям означает, что они могут охватить большую аудиторию. Подписчики участников Live Rooms смогут наблюдать за происходящим, получив соответствующее уведомление.

Получается такая себе альтернатива популярной ныне социальной сети Clubhouse. Правда, там в комнатах могут говорить одновременно более 10 человек, а их вместимость ограничена на отметке 8000 пользователей. В то же время Clubhouse до сих пор доступен только по приглашениям, а приложение вышло лишь на платформе iOS. Instagram Live Rooms, в свою очередь, делает ставку на формат визуального общения.