В Пскове обозначили стратегию развития туризма

21:14, 01 марта 2021, ПАИ

Первая серия экспертных и стратегических сессий по разработке стратегии развития туризма прошла в Псковской области. Об этом ПАИ сообщила областная администрация. К разработке стратегии профильный орган исполнительной власти приступил в конце 2020 года.

«Учитывая социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в результате пандемии, снижение турпотока, усиление конкуренции со стороны соседних регионов, возникла необходимость переформатировать подход к развитию туризма с учётом современных трендов и реалий», — рассказала и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова. При этом она отметила, что основная цель создания стратегии не в том, чтобы бороться с сегодняшними конкурентами за старую аудиторию, а в том, чтобы обогнать конкурентов в завоевании внимания новой, первыми освоив новые направления и формы работы.

Была определена ключевая задача проектирования стратегии: нам не нужен туризм ради туризма, важно, чтобы через него жители, бизнес, территории получали положительный эффект, конкретную и ощутимую выгоду. Для этого в регионе необходимо проработать такие вопросы, как создание новых рабочих мест, повышение привлекательности региона для новых жителей и носителей креативных, интеллектуальных и технологичных профессий, отметили в ходе мероприятий спикеры.

В рамках встреч экспертами был проведён ряд исследований состояния туристической отрасли региона, анализ рынка, опросы специалистов из различных сфер экономики. По итогу сформирован перечень первоочередных задач. К ним относится начало открытого диалога с экспертным и деловым сообществом по уточнению векторов развития туризма, обсуждение принципиальных подходов к работе, выявление интересов регионального бизнеса, культурных, экологических и исторических объектов показа.

На все направления туризма ресурсов не хватит ни у одного региона, поэтому важно сфокусировать свои усилия на ограниченном числе регионов, откуда едут гости, на ограниченной туристической аудитории и на ограниченном числе локомотивных продуктов — тех, что позволят быстро расти и быстро получать ту выгоду, которая стоит в целях.

Особое внимание в ходе общения было уделено активизации работы с молодой аудиторией — будущими активными потребителями. Кроме того, было предложено проработать вопросы привлечения в регион сегмента активных пенсионеров, которые сегодня не только более активно путешествуют, но и зачастую готовы перебраться из шумных и беспокойных мегаполисов в комфортную городскую среду, которую готова предложить Псковская область.