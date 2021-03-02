Для безопасности псковичей просят посещать медицинские учреждения по записи

16:06, 02 марта 2021, ПАИ

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная призвала горожан перед посещением медицинских учреждений сначала записываться на прием по телефонам регистратур или call-центров. В первую очередь это нужно для безопасности здоровья, заявила она во время селекторного совещания с медиками 2 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Специалист отметила, что вакцинация тоже проводится по предварительной записи и ей уделяется особое внимание. «С 18 января мы активно проводим вакцинацию во всех подразделениях поликлиники. Работа в две смены, в ежедневном режиме, без выходных», - уточнила Галина Неваленная. По её словам, первый этап вакцинации в Пскове прошли 5 384 человека, из них 2 279 уже сделали вторую прививку.

Главврач добавила, что в электронный календарь через «Госуслуги» с 18 января записались 978 человек – это 67% от всех записавшихся по всей Псковской области. Популярна и запись через call-центры по телефону: 299-028. «Call-центры, которые мы организовали, уже зарекомендовали себя. Надеюсь, мы оставим их и после пандемии коронавируса», - сказала Галина Неваленная. Она уточнила, что в среднем в день в call-центры поступает 200-300 звонков. Рекорд был зафиксирован 18 января – 460 звонков, в том числе 246 человек хотели записаться на вакцинацию.