Для безопасности псковичей просят посещать медицинские учреждения по записи
Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная призвала горожан перед посещением медицинских учреждений сначала записываться на прием по телефонам регистратур или call-центров. В первую очередь это нужно для безопасности здоровья, заявила она во время селекторного совещания с медиками 2 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Специалист отметила, что вакцинация тоже проводится по предварительной записи и ей уделяется особое внимание. «С 18 января мы активно проводим вакцинацию во всех подразделениях поликлиники. Работа в две смены, в ежедневном режиме, без выходных», - уточнила Галина Неваленная. По её словам, первый этап вакцинации в Пскове прошли 5 384 человека, из них 2 279 уже сделали вторую прививку.
Главврач добавила, что в электронный календарь через «Госуслуги» с 18 января записались 978 человек – это 67% от всех записавшихся по всей Псковской области. Популярна и запись через call-центры по телефону: 299-028. «Call-центры, которые мы организовали, уже зарекомендовали себя. Надеюсь, мы оставим их и после пандемии коронавируса», - сказала Галина Неваленная. Она уточнила, что в среднем в день в call-центры поступает 200-300 звонков. Рекорд был зафиксирован 18 января – 460 звонков, в том числе 246 человек хотели записаться на вакцинацию.